Liefkenshoektunnel in beide richtingen tolvrij na ongeval aan Antwerpen-Oost Sander Bral

08 oktober 2018

13u52

In Antwerpen is de Liefkenshoektunnel (R2) tolvrij gemaakt in beide richtingen omdat een ongeval op de verbinding tussen de Antwerpse ring en de E313 richting Hasselt voor enorme hinder in de wijde omgeving zorgt.

Door een zware botsing tussen een personenwagen en twee vrachtwagens in Antwerpen-Oost is er heel wat hinder ontstaan op de Antwerpse ring. Op het drukke knooppunt is slechts één rijstrook van de vier vrij. Dat zorgt voor minstens drie kwartier filerijden richting Gent en richting Hasselt.



"De Liefkenshoektunnel is in beide richtingen tolvrij zodat zoveel mogelijk verkeer toch de zuidelijke Antwerpse ring zou kunnen vermijden", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Wie richting Gent rijdt, rijdt beter via de Liefkenshoektunnel. Als je van Gent naar Hasselt moet, rijd je beter via Brussel.

Hinder zal nog een tijd aanslepen

Eén van de truckers zat even gekneld in zijn cabine en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zeker een van de vrachtwagens zal nog getakeld worden en er is ook brandstof op het wegdek beland. Het Vlaams Verkeerscentrum vermoedt dat de hinder nog een hele tijd zal aanslepen.

Op de Antwerpse ring staat er richting Nederland al een file van voor de Kennedytunnnel en richting Gent al vanop de E19 ter hoogte van Kleine Bareel.