Liefkenshoektunnel breekt records IB

08 januari 2020

06u17

Bron: Belga 0 Het afgelopen jaar hebben maar liefst 11,4 miljoen (vracht)wagens gekozen voor de Liefkenshoektunnel, de tolverbinding ten noorden van Antwerpen. Dat is 1,5% meer dan in 2018.

Opvallend: het aantal file-uren is met een vijfde gedaald. En al enkele jaren daalt ook het aantal tolvrije uren, waarin de tunnel een gratis alternatief is voor een totaal volgepropte Antwerpse Ring. Dat melden de Gazet van Antwerpen en De Standaard.

De Liefkenshoektunnel kreeg vorig jaar 7,2 miljoen personenwagens en 4,2 miljoen vrachtwagens te verwerken. Volgens topman Marc Persoon is de groei van 1,5% bij zowel trucks als auto's even groot. “Wel zijn er 11% minder file-uren in de avondspits en 20% minder in het algemeen.”

“Een jaar eerder was de groei nog 8%, maar de tunnel is verzadigd. De groei komt van voertuigen tussen 10 en 15 uur. Mensen passen zich aan. Voor 2020 verwachten we dezelfde groei.”