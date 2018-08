Liefdesrivaal met bolletjesgeweer beschoten voor station van Brugge Redactie

01 augustus 2018

18u25

Bron: Belga 1 Op het Stationsplein in Brugge heeft zich woensdagnamiddag een opvallend schietincident voorgedaan. Een 33-jarige man beschoot zijn liefdesrivaal met een bolletjesgeweer. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Beide betrokkenen verblijven in de crisisopvang in Brugge en kregen het rond 15.30 uur met elkaar aan de stok over een vrouw. Tijdens dat conflict beschoot de verdachte zijn liefdesrivaal met een bolletjesgeweer. De 33-jarige man werd gearresteerd door de politie.

Opvallend genoeg is het slachtoffer na de feiten gewoon vertrokken, waardoor zijn precieze verwondingen nog onduidelijk zijn. Ook het gebruikte wapen konden de speurders voorlopig nog niet onderzoeken. Het bolletjesgeweer zou immers meegenomen zijn door een neef van de verdachte. De neef en het slachtoffer worden allebei opgespoord.

De verdachte zal wellicht voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen of zelfs poging tot doodslag. Over de kwalificatie van de feiten kan het parket echter voorlopig geen uitspraken doen. Dat zal onder andere afhangen van de verwondingen bij het slachtoffer.