Lidl pimpt verkiezingsborden ALE

24 mei 2019

13u59

Bron: Lidl 0

Warenhuisketen Lidl maakt reclame op een wel heel originele manier. Ze pakt uit met een ludieke en opvallende campagne met een knipoog naar de verkiezingen. Lidl plakte in enkele gemeentes onderaan of naast de verkiezingsaffiche een extra affiche met daarop reclame voor hun verse producten. Het lijkt alsof de politicus in kwestie zelf de producten aanprijst en dat zorgt voor grappige beelden.