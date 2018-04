Lidl-personeel na vechtpartij met trucker: "Dit doet onze zaak helemaal geen goed" XLB

30 april 2018

15u38

Bron: eigen berichtgeving 290 Vandaag op de middag deed zich aan de toegangspoort tot het distributiecentrum van Lidl in Genk een incident voor waarbij een Nederlandse trucker, die met z’n trekker en lege aanhangwagen het terrein wilde verlaten, slaags raakte met enkele militanten van de Waalse socialistische vakbond. Militanten van de laatste verhinderen al sinds afgelopen zaterdag dat goederen het depôt kunnen verlaten. Het voorval zet kwaad bloed bij een aantal personeelsleden van de winkelketen. “Dit kunnen we missen als kiespijn”, horen we bij enkele personeelsleden die anoniem wensen te blijven. “We zijn de stem van het personeel en we komen op voor hun belangen.”

“Een vreselijk incident dat de zaak geen goed doet”, vervolgen ze. “Het stelt de hele actie in een slecht daglicht. “We zijn voor vreedzame acties, en buiten dit ene spijtige incident is tot nog toe alles zonder agressie verlopen. Hier is een chauffeur z’n boekje te buiten gegaan. Overigens krijgen we steun van heel wat chauffeurs die hier komen lossen of leeg vertrekken”, vullen ze aan. “We vrezen dat door dit incident minder aandacht gaat naar het ware doel van de staking: de verlaging van de werkdruk”.

Werklast

Daar draait grotendeels het sociaal conflict rond dat nu al vijf dagen duurt en gaat tussen het personeel en vakbonden enerzijds en de directie anderzijds. Vanmorgen verzamelden personeel van zo’n 17 van de 32 winkels die Lidl in Limburg telt aan de supermarkt langs de Hasseltweg in Genk. “We hebben het voorstel van de directie aan hen voorgelegd, en nagenoeg iedereen heeft het afgekeurd”, aldus Carine Meuwis, de secretaris bij het BBTK (socialistische bediendenbond) voor de sector handel in Limburg. “We willen een duurzame oplossing en gaan voor een akkoord op de lange termijn.”

De (te) hoge werkdruk blijft vooralsnog gehandhaafd. Het zit het personeel hoog. "Momenteel meldt 4,35 procent van het personeel zich ziek. Vorig jaar verlieten 900 mensen Lidl. Toch een abnormaal hoog aantal”, aldus Steven Bosman, filiaalleider van de zogenaamde vliegende ploeg voor Lidl in Limburg en de Kempen.” Mariana Merola, vakbondsvrouw en werkzaam bij de Lidl in As, vindt de werkdruk te hoog. “We hebben maar twee handen maar we moeten het werk van drie tot vier personen doen”, liet ze horen. “We weten niet meer waar we moeten beginnen. Zoveel verschillende taken moeten we per dag uitvoeren. De werklast is gevoelig toegenomen toen de directie van de winkelketen besloot om de filiaalleiders tot managers te bombarderen zodat ze zich op het papierwerk kunnen toeleggen. Hierdoor kwamen ze ons niet meer helpen in de winkel. Vroeger kwam je thuis van je werk en kon je nog iets doen. Nu komen we bekaf thuis, ploffen we neer in de zetten en vallen we als een blok in slaap”.

Dubbel plooien

“We moeten naast ons dagelijks werk nog de parking zuiver borstelen en de winkel poetsen”, horen we bij een groepje vrouwen dat aan de slag is in een Limburgse Lidl. “Wie in de bakkerij staat, wordt plots weggeroepen om de kassa te doen of te helpen bij de groenteafdeling. Ondertussen blijft je gewone werk liggen en moet je je dubbel plooien om toch alles gedaan te krijgen. Dat kan niemand volhouden”, lieten ze verstaan.

En Steven Bosman vult aan: “Als een pallet met goederen binnenkomst dan hebben de mensen tussen de 20 à 30 minuten de tijd om de goederen uit te pakken en in de rekken te plaatsen. Dat is niet te doen.” Vandaag zijn 17 van de 32 winkels in Limburg dicht. “Dat de anderen open blijven komt omdat vanuit de directie druk werd uitgeoefend om de winkel toch open te houden”, horen we bij de socialistische vakbond. “Veel personeelsleden zijn bang en komen alsnog werken. Of ze hebben het geld nodig omdat ze een alleenstaande moeder of gescheiden zijn.”

Als de vakbonden en de directie morgen of volgende dagen geen akkoord bereiken dan zal men in Limburg elke zaterdag willekeurig vijf winkels van Lidl dichtdoen.