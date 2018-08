Lidl pakt intern e-mailverkeer aan: 's avonds en in weekends komen mails niet meer toe, zodat werknemers "hun hoofd kunnen leegmaken" Redactie

31 augustus 2018

06u41 0 Vanaf 1 september gaat er een nieuwe regel in voor de werknemers van supermarktketen Lidl België en Luxemburg: tussen 18.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens zal het mailverkeer pauzeren. Een interne e-mail die tussen die uren wordt verstuurd, zal pas om 07.00 uur aankomen. Bovendien zullen mails die in de weekends verstuurd worden, pas maandagochtend in de mailbox van de werknemers belanden. Lidl wil zo medewerkers de kans geven “om hun hoofd volledig leeg te maken”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt.

Lidl-medewerkers die ’s avonds nog een e-mail sturen naar een collega, zullen dus niet meteen een antwoord moeten verwachten. De mail zal toch pas de volgende ochtend om 07.00 uur in de mailbox toekomen. “We voeren deze pauze voor het interne e-mailverkeer in om de privétijd van de werknemers nog meer te respecteren en zo een goede work-life balance te bevorderen. Wie wil, kan wel nog altijd mails sturen, maar zet daarbij niemand onbewust onder druk om na de kantooruren nog met het werk bezig te zijn”, let Colbrandt uit.

Volgens experts is de nieuwe regel alvast een goede zaak, want die constante bereikbaarheid maakt dat mensen nooit volledig tot rust kunnen komen. Pobos, het adviescentrum gespecialiseerd in burn-out en trauma’s, vindt die onbereikbaarheid “essentieel om mentaal tot rust te komen”. “Het fenomeen van mailen na de werkuren kan een belangrijke oorzaak van verhoogde stress zijn, wat kan leiden tot burn-out. Je geest moet de tijd krijgen om te herstellen en te recupereren na een dag vol prikkels”, zegt Anouck Heulot, psychologe bij Pobos.

Mails van buitenaf zullen wel nog steeds meteen aankomen en ook voor bepaalde departementen en functies - zoals de klantendienst, woordvoerders en de bestellers en ontvangers in distributiecentra - is een uitzondering gemaakt.