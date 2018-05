Lidl opent tijdelijk 24/24 uur studentenrestaurant in Gent

Redactie

22 mei 2018

09u08

Bron: belga

Wat eten studenten vaak tijdens de blok? Frieten, pizza, pita, spaghetti… Het is een cliché, maar vaak ook realiteit. Uit een onderzoek bij vierhonderd Belgische studenten, uitgevoerd door iVOX in opdracht van supermarktketen Lidl, bijkt dat vier op de tien studenten het moeilijk vinden om gezond te eten tijdens de blok. Lidl wil daar een antwoord op bieden door in Gent tijdelijk een studentenrestaurant te openen. Dat zal 24 uur op 24 en alle dagen van de week open zijn.