Lidl neemt snacktomaatjes uit de rekken na vondst van "vreemde substantie" TMA

18u12

Winkelketen Lidl neemt kerstomaatjes uit de winkelrekken nadat in het filiaal in Temse een zakje met een "vreemde substantie" is teruggevonden in een verpakking "snack tomaatjes in emmer". Dat meldt de discounter zaterdag. Vermoedelijk gaat het om een bestrijdingsmiddel. Het parket van Oost-Vlaanderen is een opsporingsonderzoek gestart.

Een klant van het Lidl-filiaal in Temse merkte afgelopen week een zakje met een vreemde substantie op in een emmertje snacktomaatjes. De klant verwittigde de winkelverantwoordelijke, die op haar beurt klacht indiende bij het parket van Oost-Vlaanderen. Dat is intussen een onderzoek gestart. Het gaat vermoedelijk om een bestrijdingsmiddel.

De kerstomaatjes in kwestie werden bij Lidl België verkocht van 6 november tot 10 november. Het gaat om "Snack tomaatjes in emmer" van 500 gram, met lotnummer L60492. Wie een vreemde substantie zou aantreffen in zijn of haar emmertje tomaten, mag contact opnemen met het parket op het gratis nummer 0800/303.00. Lidl vraagt om de tomaten niet te consumeren en ze in te leveren in een Lidl-filiaal. De klant krijgt het geld terug, ook als die het kasticket niet heeft bijgehouden.

Het parket zoekt intussen naar de klant die het emmertje met de vreemde substantie heeft opgemerkt en vraagt dat die zich meldt bij de politie. Andere getuigen of klanten kunen zich melden via het gratis nummer 0800/303.00.