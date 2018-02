Lidl in Turnhout gesloten na mislukte overval JVN

06 februari 2018

Een gemaskerde man heeft vanochtend rond 6.30 uur een gewapende overval gepleegd op een werkneemster van warenhuis Lidl in Turnhout. De werkneemster werd langs achter vast gegrepen toen ze haar fiets wilde stallen. De overvaller bedreigde haar met een pistool en dwong de vrouw de deuren van het warenhuis te openen. De man vluchtte uiteindelijk zonder buit weg toen een auto de parking van het warenhuis op reed. Een zoekactie van de politie bleef zonder resultaat.

Zaterdagochtend was ook Brantano in Turnhout al het slachtoffer van een gewapende overval. Daarbij werd geld uit de kluis gestolen. De politie onderzoekt of er een verband is.