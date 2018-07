Lidl haalt snelbekabelingsset van merk Powerfix uit de rekken bvb

19 juli 2018

17u07

Bron: Belga 0 Lidl België haalt de snelbekabelingsset van het merk Powerfix uit de handel omdat er mogelijk kans bestaat op brandgevaar of elektrische schokken. Dat meldt de warenhuisketen vandaag.

In het kader van een eigen onderzoek stelde Lidl vast dat het artikel niet geschikt is voor het beoogde gebruik. "In ongunstige omstandigheden kunnen we brandgevaar en risico op elektrische schokken niet uitsluiten", luidt het bij Lidl.

Het bedrijf vraagt alle klanten het artikel niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Het artikel in kwestie werd bij Lidl België verkocht sinds 7 juni. Lidl betaalt de aankoopprijs terug, ook zonder het kassaticket.

De terugroepactie heeft uitsluitend betrekking op het snelbekabelingsset met het modelnummer HG02035A, in de versies 1/2017 en 01/2018. Andere artikelen van het merk Powerfix worden niet getroffen door deze terugroeping.

Consumenten kunnen contact opnemen met de klantendienst op het gratis nummer 0800/73.520.