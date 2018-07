Lidl en Carrefour halen wegwerpplastic uit de rekken: deze producten zijn er vanaf 2019 niet meer te koop kg

04 juli 2018

09u47

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 12 Lidl België gaat tegen eind 2019 stoppen met de verkoop van bepaalde plastic wegwerpartikelen. Het is een van de concrete maatregelen die de supermarktketen neemt na de aankondiging om tegen 2025 het gebruik van plastic met 20 procent terug te dringen. Dat maakt Lidl vandaag bekend. Ook Carrefour laat weten dat het bepaalde plastic wegwerpartikelen bant, en dat al vanaf het eerste kwartaal van 2019.

Plastic wegwerpproducten zoals rietjes, wegwerpbekers en -glazen, borden, bestek en wattenstaafjes met plastic staafje zijn vanaf eind volgend jaar niet meer te koop bij Lidl. De keten vervangt de artikelen door producten van alternatieve en recycleerbare materialen. Het bedrijf bekijkt momenteel de mogelijkheden met zijn leveranciers. In een tweede stap wil Lidl ook het bestek en rietjes in kant-en-klare maaltijden en bij dranken aanpakken.

"We gaan in onze plasticstrategie uit van een doelgerichte aanpak: vermijden, reduceren, recycleren", legt woordvoerster Isabelle Colbrandt uit. "Door geen plastic wegwerpartikelen meer te verkopen, vermijden we het gebruik van plastic en verbeteren we zo onze plasticbalans." De supermarktketen is van plan de hoeveelheden die al ingekocht werden nog te verkopen en daarna over te schakelen op alternatieve materialen.

Ook geen wegwerpzakjes meer

Lidl neemt ook andere initiatieven om plastic te reduceren. Zo stopt het bedrijf na de zomer met de verkoop van niet-duurzame plastic draagtassen. Het spaart daardoor jaarlijks 20 ton plastic uit. De plastic verpakking rond bananen werd eerder al geschrapt, goed voor een reductie van bijna 5 ton plastic per jaar.

Carrefour

Ook Carrefour heeft plannen om wegwerpplastic uit de rekken te halen. Tegen het eerste kwartaal van 2019 wil de warenhuisketen onder andere rietjes, bestek, bekers, en andere plastic producten voor éénmalig gebruik bannen. Dat bevestigt woordvoerder Baptiste van Outryve aan HLN.

"We zullen zulke producten vervangen door bio-afbreekbare artikelen of producten die meermaals gebruikt kunnen worden", licht van Outryve toe. Carrefour wacht bovendien niet tot de bestaande stock is verkocht. "We bekijken nu hoe de stock kan worden opgebruikt, zonder dat ze aan de afvalberg bijdraagt. Wegschenken aan een organisatie is bijvoorbeeld geen optie, maar het kan wel dat we de producten herwerken naar andere, milieuvriendelijke alternatieven", aldus van Outryve.

Ook Carrefour koos er eerder al voor om plastic wegwerpzakjes aan de kassa af te voeren en enkel stevige draagtassen aan te bieden. Daarnaast laat de warenhuisketen sinds november vorig jaar toe dat klanten hun eigen verpakking gebruiken voor het verpakken van groenten en fruit en charcuterie uit de verstoog.