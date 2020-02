Lidl blijft uitbreiden in België ADN

19 februari 2020

14u55

Bron: Belga

Discounter Lidl zit dicht op een marktaandeel van 10 procent in België. Ook dit jaar wil de Duitse supermarktketen extra winkels openen in ons land, en is de groep op zoek naar 500 nieuwe werknemers.

Vandaag telt Lidl in België 305 winkels. Binnen een jaar moeten dat er 311 worden. Bovendien worden zes bestaande supermarkten afgebroken en heropgebouwd op dezelfde locatie. Elf andere winkels worden vervangen door een nieuwe op een andere locatie, vaak in dezelfde gemeente.

Meer klanten

"We zitten nog met een pak oudere winkels. Onze nieuwe winkels zijn tot drie keer zo groot. Vandaag is de standaardmaat 1.330 vierkante meter, terwijl we nog 40 à 50 winkels hebben die kleiner zijn dan 900 vierkante meter", aldus woordvoerster Isabelle Colbrandt.



In een dalende markt slaagde Lidl er het voorbije jaar in om meer klanten te lokken. Het marktaandeel steeg van 8,5 procent in december 2018 naar 9,3 procent eind 2019. "In een dalende markt is dat een aanzienlijke groei", klinkt het. Lidl kon ook de omzet opkrikken, zonder daar een cijfer op te plakken. "We groeien op elk vlak.”

Vacatures

Lidl wil die groei voorzetten en plant de komende jaren extra winkelopeningen "in een vergelijkbaar tempo" als er in 2020 bijkomen. De supermarktgroep is dus ook op zoek naar extra mensen. Vandaag werken zowat 10.000 mensen voor Lidl in ons land, terwijl er nog 500 vacatures zijn, zowel in de filialen als bij de ondersteunende diensten.