Lichtgewonde bij botsing in Sint-Denijs-Westrem DJG

22 augustus 2018

13u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem (Oost-Vlaanderen) zijn om 11.50 uur twee wagens op elkaar gebotst in de richting van Gent, ter hoogte van de Light Gallery.

Een zwarte Peugeot werd er in de flank geraakt door een Smart. Er is vooral veel stoffelijke schade, al werd er wel een bestuurder lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het rechterrijvak van de Kortrijksesteenweg is deels afgesloten voor het verkeer, waardoor er hinder is in de richting van Gent.