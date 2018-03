Lichtere straf voor drietal dat muren met uitwerpselen besmeurt na groepseks Rechtbank acht verkrachting niet bewezen, overtreding blijkt verjaard Jeffrey Dujardin

02 maart 2018

10u35

Bron: Eigen berichtgeving 1 Drie twintigers hebben vandaag in het Gentse hof van beroep een lichtere straf gekregen voor een bizar vergrijp in Veurne. De drie bleven ontkennen dat ze een Veurnese vrouw (46) in augustus 2015 's nachts na afloop van een festival hebben verkracht. Het hof achtte de verkrachting niet bewezen, ook de overtreding met de uitwerpselen bleek intussen verjaard. Hierdoor werden de beklaagden enkel bestraft voor de diefstal.

Eén van hen was al eerder dat jaar veroordeeld, hierdoor kreeg hij 7 maand cel en een boete van 1.500 euro. De andere twee, met blanco strafblad, kregen een werkstraf van 70 uur een een geldboete van 1.500 euro.

De drie uit Nieuwpoort en Veurne bleven volhouden dat de vrouw hen uitnodigde bij haar thuis, dat ze seks met drie ‘aankon’.

Na afloop deden de drie hun behoefte in de woonkamer en smeerden die uit op de muren en besmeurden de microgolf ermee. Er werd ook geplast in de zetels. Bij het vertrekken namen ze ook haar iPad, GSM en twee badjassen mee. De drie kregen elk 3 jaar cel in eerste aanleg, de procureur wou de bevestiging hiervan , maar de drie kregen een lichtere straf.