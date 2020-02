Lichte stormschade in Limburg: omgewaaide bomen en kapotte daken SVM

29 februari 2020

17u21

Bron: Belga 0 Het onstuimige weer met hevige rukwinden heeft her en der in Limburg wat schade veroorzaakt.

Een boompje op de E313 aan het klaverblad in Lummen richting Hasselt belandde op een personenwagen en ging door de ruit van het voertuig. De bestuurder bleef ongedeerd.

In Spouwen bij Bilzen werd een stuk dak van een kledingwinkel losgerukt. De brokstukken kwamen op de rijweg van de Riemsterweg terecht.

In Nerem bij Tongeren belandde een boom op een huis. Er vielen geen gewonden en materiële schade binnen was er niet. De brandweer moest enkele boompjes aan het klaverblad verwijderen. Een stuk van de rechterrijstrook moest even afgesloten worden.

Op de middenberm van de Rijksweg (N78) in Opgrimbie (Maasmechelen) knakte een boom. De politie maakte de rijbaan intussen weer vrij. Van een huis in aanbouw in Halen kwamen sommige delen naar beneden. Her en der werden bomen ontworteld. Tijdens dakwerken in Peer gingen pakken isolatie waaien.

