Lichte stijging van autoverkeer maandag, al blijft het op zeer laag niveau JG

21 april 2020

11u50

Bron: Belga 1 Het autoverkeer is maandag, op de eerste dag na de paasvakantie, licht gestegen. Het aantal afgelegde voertuigkilometers van auto's op de Vlaamse snelwegen steeg boven de 20 miljoen, wat geleden was van 20 maart, toen het verbod op niet-essentiële verplaatsingen nog maar pas was ingegaan. Dat zegt Verkeerscentrum Vlaanderen, dat wel benadrukt dat het om zeer voorlopige cijfers gaat.

Het is nog wachten op het weekoverzicht van het Verkeerscentrum, dat volgende maandag wordt gepubliceerd, om te weten of er echt sprake is van een stijgende trend. Om gefundeerde uitspraken te doen over een mogelijk relevante toename, moet het aantal afgelegde voertuigkilometers gedurende verschillende opeenvolgende dagen zijn toegenomen, zegt het Verkeerscentrum. Eén dag is dus weinig om definitieve conclusies te trekken.

Maar feit is dus dat de eerste voorlopige cijfers voor maandag uitwijzen dat het aantal afgelegde voertuigkilometers op de Vlaamse snelwegen is gestegen tot boven de 20 miljoen, of 20,6 miljoen om preciezer te zijn. Dat was geleden van 20 maart, toen er nog 20,9 miljoen afgelegde voertuigkilometers werden geteld. Het zou gaan om een lichte stijging, al is dat relatief. De weken vóór de coronacrisis schommelde dat aantal op weekdagen tussen de 50 en 57 miljoen.

"Het gaat om een ietwat hoger cijfer, maar toch is het nog steeds een ongezien laag aantal", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. Ter illustratie: tijdens de 'ochtendspits' vandaag stond er op het hoogtepunt rond 9 uur slechts 18 kilometer file. Die file had bovendien vooral te maken met een ongeval aan de Kennedytunnel in Antwerpen.

Het vrachtverkeer daalde ook sinds de coronacrisis, maar in mindere mate dan het autoverkeer. Volgens de voorlopige cijfers ging het maandag om 9,2 miljoen afgelegde voertuigkilometers. Dat ligt in lijn met andere dagen sinds 20 maart, al is het wel iets meer dan gebruikelijk op maandagen.

Lees ook: Files in maart met meer dan een derde gedaald, ook minder ongevallen