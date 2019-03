Lichte hinder verwacht door nachtelijke werken aan drie bruggen over E40 en R4 kg

22 maart 2019

13u34

Bron: Belga 0 De komende weken worden drie bruggen in Oost-Vlaanderen gerenoveerd. De werken worden uitgevoerd in Drongen, Afsnee en Aalst. Het verkeer op de R4 en de E40 zal enkele nachten hinder ondervinden.

De herstellingen worden uitgevoerd aan de brug van de Witte Paalstraat over de E40 in Afsnee, de brug van de Churchillsteenweg over de E40 in Aalst en de brug van de Smalle Heerweg over de R4 in Oostakker.



Aan de bovenkant van de bruggen vernieuwt het agentschap de brugdekvoegen, de waterdichting, de brugranden en het wegdek. De aannemer zal 's nachts ook betonherstellingen uitvoeren en brengt een beschermende laag aan. Dat zal voor hinder zorgen.

Omleidingen

Op de R4 in Oostakker is nachtwerk gepland in de weekends van 22 en 29 maart. Het verkeer moet dan in elke richting over één rijstrook.



De E40 gaat in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 maart volledig dicht in de richting van Brussel. In de nacht van dinsdag 26 maart op woensdag 27 maart gaat de snelweg richting Oostende dicht. Alle verkeer wordt omgeleid via de R4. Ook van woensdag 27 maart tot vrijdag 5 april worden 's nachts werken uitgevoerd en zijn enkele rijstroken afgesloten.



Op de E40 in Aalst is nachtwerk gepland van 25 maart tot 5 april, telkens van 21 tot 5 uur. Het verkeer richting Brussel rijdt er afwisselend over één of twee rijstroken. Van vrijdag 29 maart tot dinsdag 2 april werkt de aannemer op de E40 richting Gent, waardoor het verkeer over één of twee rijstroken zal rijden tussen 21 en 6 uur.



Aansluitend van woensdag 3 april tot en met vrijdag 5 april wordt er gewerkt op de richting Gent en richting Brussel tegelijk. Het verkeer beschikt op vrijdagochtend 5 april vanaf 5 uur opnieuw over alle drie de rijstroken in beide richtingen.