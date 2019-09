Lichamen van twee zeventigers gevonden in woning in Doornik HAA

06 september 2019

17u30

Twee zeventigers zijn deze namiddag dood aangetroffen in hun woning in Thimougies, een deelgemeente van Doornik (Henegouwen). Hun doodsoorzaak is nog onduidelijk.

De lichamen van het koppel werden kort na de middag gevonden in hun woning in de Soucellestraat, meldt Sudinfo. Het is niet duidelijk wie de lugubere ontdekking heeft gedaan. Het parket van Doornik-Bergen, een onderzoeksrechter, het labo van de gerechtelijke politie en de federale politie van Doornik zijn ter plaatse, net als een wetsarts. Volgens Frédéric Bariseau van het parket gaat het niet om natuurlijke overlijdens en worden de precieze omstandigheden nog onderzocht.