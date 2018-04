Lichaamsdeel in Henegouws meer is een arm IVI

22 april 2018

17u33

Bron: Belga 2 Het menselijke lichaamsdeel dat vrijdag werd ontdekt in het kunstmatige meer Grand-Large in Péronnes (Antoing), nabij Doornik, is een arm. Dat blijkt uit de autopsie. Eerst werd gemeld dat het een been betrof. Het DNA-onderzoek loopt momenteel, zo heeft het parket van Doornik-Bergen bekendgemaakt.

De DNA-analyse moet toelaten te bepalen of de arm van de man is van wie in februari in hetzelfde meer een been werd teruggevonden. "In tegenstelling tot wat eerst werd verspreid, betreft het geen been maar een arm. Na de autopsie volgt nu DNA-onderzoek van het weefsel om te kunnen vaststellen of dit lichaamsdeel van de persoon van wie eerder al een been is teruggevonden. De kleur van de huid is gelijkaardig", aldus substituut Damien Verhayen.

De drijvende arm werd vrijdag kort voor 17 uur door een wandelaar aangetroffen nabij de grote sluis, die de verbinding maakt met de Schelde. Maandag 5 februari werd een linkerbeen van een man, geamputeerd ter hoogte van de voet, teruggevonden ter hoogte van de sluis die de verbinding maakt met het kanaal Nimy-Blaton. Het been lag volgens de wetsarts minstens drie maanden in het water en had geen tatoeage.