Lichaam van vrouw ontdekt in koffer van voertuig in de buurt van Charleroi

IB

01 november 2019

23u24

Bron: Belga

0

Het levenloze lichaam van een vrouw is deze avond ontdekt in Bouffioulx, een deelgemeente van Châtelet in de provincie Henegouwen. Dat bevestigt de brandweer. Het parket van Charleroi is ter plaatste gekomen.