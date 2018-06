Lichaam van vrouw gevonden in buurt van Noordstation HA

05 juni 2018

10u05

Bron: Belga, Bruzz 8

In de Linnéstraat in Schaarbeek, vlak bij het Noordstation, is omstreeks 04.45 uur het lichaam van een vrouw aangetroffen. Het gaat om een verdacht overlijden, meldt het Brusselse parket, dat berichtgeving van Bruzz bevestigt. De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek. De buurt is gekend voor raamprostitutie, maar het is nog onduidelijk of het overlijden in dat milieu kan gesitueerd worden.