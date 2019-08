Lichaam van vijftiger uit visvijver gehaald in Luik HAA

08 augustus 2019

12u42

Bron: Belga, La Dernière Heure 1 Aan een restaurant in Oupeye, in de provincie Luik, is vanochtend het lichaam van een 56-jarige man uit een visvijver gehaald. Dat is vernomen van de brandweer van Luik.

De man werd even na 7 uur uit het water gehaald ter hoogte van het restaurant Pêcherie du Fer à Cheval. Er waren ogenschijnlijk geen uiterlijke verwondingen. Het slachtoffer is afkomstig uit de naburige gemeente Wezet en woonde alleen. Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden en hoe de man in het water terechtgekomen is.