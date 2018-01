Lichaam van vermiste vrouw uit water gehaald nabij Gembloers

20 januari 2018

In de buurt van Gembloers (Gembloux) is het lichaam uit het water gehaald van een vrouw die eerder was verdwenen in Walhain. Dat is vandaag vernomen van het parket van Waals-Brabant en dat van Namen, die daarmee informatie bevestigen die in L'Avenir stond. Eerder was een deel van de rivier Orneau al doorzocht.