Lichaam van vermiste man uit het water gehaald in Denderleeuw kv

01 februari 2018

19u16

Bron: Belga 0 In het Oost-Vlaamse Denderleeuw heeft de brandweer vandaag het lichaam van een vermiste man uit de Dender gehaald. Het gaat om de 46-jarige Paul De Smedt uit Lierde, meldt TV Oost. De doodsoorzaak van de man is nog niet duidelijk.

De man verdween op maandag 18 december 2017 rond 6 uur uit zijn woning in Sint-Maria-Lierde. Zijn voertuig werd het laatst gezien in Schendelbeke aan de Kerkborre maar van de man ontbrak elk spoor.

Zoekacties met een politiehelikopter in De Gavers in Geraardsbergen en in delen van Schendelbeke en Idegem leverden niks op. Er werd een opsporingsbericht verspreid maar ook acties van de duikers van de Civiele Bescherming in de Dender leverden geen resultaat op.

De hulpdiensten haalden vanmiddag aan de Fabriekstraat in Denderleeuw het lichaam uit de Dender. De doodsoorzaak van de man wordt nog onderzocht.

