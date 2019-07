Lichaam van overleden Tomorrowland-bezoeker vrijgegeven, onderzoek gaat voort

22 juli 2019

15u30

Bron: Belga

Het lichaam van de 27-jarige man uit India die vrijdag overleed nadat hij op Tomorrowland onwel was geworden, is vrijgegeven. Dat bevestigt het Antwerps parket. Het toxicologisch onderzoek zal wel nog enkele weken in beslag nemen.