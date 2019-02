Lichaam van onbekende vrouw aangetroffen in kanaal in Neder-over-Heembeek

ADN

05 februari 2019

17u02

Bron: Belga

0

In het zeekanaal Brussel-Schelde in Neder-over-Heembeek is deze namiddag het lichaam van een onbekende vrouw aangetroffen. Dat meldt het Brusselse parket.