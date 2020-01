Lichaam van man uit de Maas gehaald in Hoei HLA

18 januari 2020

12u38

Bron: Belga 0 In Hoei is deze ochtend een lichaam uit de Maas gehaald. Dat meldt de brandweerzone Hemeco.

Het lichaam, een man, lag al verschillende dagen in het water. Voorbijgangers hadden rond 7.30 uur de brandweer ingelicht over een lichaam dat in de Maas dreef. Het parket werd op de hoogte gebracht.

Op 4 januari werd in de Maas in Hoei de wagen gevonden van het vermiste koppel Sandra Paermentier en Stephen Clément. De wagen belandde vermoedelijk na een ongeval in het water. In de wagen troffen hulpdiensten het levenloze lichaam van de vrouw aan. Stephen Clément werd nog niet gevonden. Of het lichaam dat vandaag werd aangetroffen dat van Clément is, kon niet bevestigd worden.