Lichaam van Duitse visser teruggevonden in de Maas EB

13u35

Bron: Belga 0 photo_news Het levenloze lichaam van een Duitse visser, die sinds vorig weekend in de regio Amay (provincie Luik) vermist was, is teruggevonden in Ombret-Rawsa op de rechteroever van de Maas. Dat is vernomen van de politie.

De man ging vissen aan de oevers van de Maas in het gezelschap van vier anderen, maar verdween in de nacht van zaterdag op zondag. Het parket van Hoei was belast met de zaak, maar vermoedelijk gaat het om een natuurlijk overlijden, aldus de politie van Amay. De Belgische federale politie neemt momenteel contact op met de Duitse collega's.