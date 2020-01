Lichaam uit de Samber gehaald: parket onderzoekt of het om man gaat die zijn zes kinderen achterliet SVM

16 januari 2020

11u32

Bron: La Dernière Heure 0 De brandweer van Marcinelle heeft gisterenmiddag een levenloos lichaam uit de Samber gehaald. Volgens La Dernière Heure gaat het om Shujaat Yawary, de man van het koppel dat drie weken geleden spoorloos verdween in het Waalse Carnières. Gezien de gevoelige aard van het dossier wil het parket voorlopig echter niets bevestigen.

Yawari is samen met zijn vrouw Kauhsar Hussain sinds 26 december vermist. Ze waren die donderdag met hun bestelwagen vertrokken, hun zes kinderen hadden ze thuis achtergelaten.

Rond 16.30 uur merkte een voorbijganger gisteren in de buurt van de vroegere Solvay-fabriek in Couillet een lichaam op in het water. Volgens hem ging het om “een man met zwart haar”. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat het lichaam “verschillende dagen in het water gelegen zou hebben”.

De bestelwagen van Yawary en Hussain werd teruggevonden op een verlaten terrein van een betonproducent, op enkele kilometers van de plek waar het lijk nu opgevist werd. De motor van de witte Volkswagen Transporter draaide nog, de lichten brandden en de portieren stonden open.

In het huis en de camionette zouden speurders bloedsporen gevonden hebben. Volgens de oudste dochter had haar vader vooraf gezegd “dat ze hen wellicht nooit meer zou zien”.

“Maar ik ben er hoe dan ook héél zeker van dat hij hen nooit vrijwillig zou achterlaten”, aldus Shujaats zus. “Mijn broer hield zielsveel van zijn kinderen. Hij is een echte familieman, een liefhebbende vader. Hij wilde zijn hele leven niets liever dan een groot gezin.”