Lichaam uit Albertkanaal gevist in Schoten

19 oktober 2018

13u14

Vanmorgen is een lichaam aangetroffen in het Albertkanaal ter hoogte van de Kanaaldijk in het Antwerpse Schoten. Er is nog geen duidelijkheid over de omstandigheden of de identiteit van het slachtoffer.