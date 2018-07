Lichaam schipper gevonden in de Maas AV

26 juli 2018

12u08

Bron: BELGA 1 Vanmorgen is het lichaam van een man gevonden in de Maas in Luik. Dat meldt de lokale politie. Het zou gaan om een ongeval.

Het lichaam van de man werd om half 10 in de buurt van een aanlegsteiger gevonden. De man bevond zich op zijn boot toen hij plotseling in het water viel. De man verdween in de Maas en verdronk. Om 11 uur 30 was de lokale politie nog steeds ter plaatse om de omstandigheden van zijn dood te onderzoeken.