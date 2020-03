Lichaam schenken aan de wetenschap voorlopig verboden avh

24 maart 2020

17u45 0 De maatregelen die momenteel van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben verregaande gevolgen voor de uitvaartsector. Schenkingen van lichamen aan de wetenschap bijvoorbeeld zijn tot nader order verboden, net als balsemingen voor internationaal transport. Dat is vernomen van Funebra, de koninklijke federatie van begrafenisondernemers van België.

Mensen die in deze periode overlijden, krijgen een plechtigheid in beperkte kring of een uitgestelde uitvaart. "Een plechtigheid in beperkte kring is niet evident, maar nood breekt wet", zegt Johan Dexters van Funebra. Een andere mogelijkheid is dat de uitvaart op een later tijdstip plaatsvindt. "Bij een crematie is dat op zich geen probleem, maar begravingen uitstellen is wat mij betreft geen optie", zegt Dexters.

"Een crematie kan gewoon plaatsvinden in het crematorium en de urne kan worden bewaard tot aan de plechtigheid. Bij een begraving is dat anders. Die lichamen moeten in de koeling en dat kan capaciteitsproblemen meebrengen." De sector vraagt aan de overheid dan ook richtlijnen daarover. De voorzitter van Funebra waarschuwt voor de gevolgen van uitgestelde uitvaarten. Bij het versoepelen of opheffen van de voorzorgsmaatregelen komen al die uitgestelde uitvaarten bovenop de andere, met capaciteitsproblemen tot gevolg.

Voor wie in zijn laatste wilsbeschikking heeft aangegeven dat hij zijn lichaam wil schenken aan de wetenschap, wordt momenteel de procedure van een begrafenis toegepast. Die personen worden dus gecremeerd of krijgen een begraving, omdat het afstaan van een lichaam aan de wetenschap nu verboden is. Ook balsemingen voor internationaal transport zijn niet toegestaan "tot nader order".

Funebra bevestigt dat het tekort aan beschermingskledij nijpend begint te worden. Momenteel wordt bekeken of de organisatie in het groot kan aankopen en dan kan verdelen onder de leden. Er wordt ook nagegaan of de sector tot de prioritaire diensten kan worden gerekend.

Johan Dexters benadrukt tot slot nog eens het belang om de regels van social distancing na te leven, om toestanden zoals in Italië te vermijden. "Er zijn blijkbaar nog steeds mensen die niet beseffen hoe ernstig de situatie is", zegt hij.

