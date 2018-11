Lichaam opgevist uit Schelde in Doornik KVE

15 november 2018

12u41

Bron: Belga 0 In Doornik is deze voormiddag een lichaam uit de Schelde gehaald. De doodsoorzaak van het slachtoffer is momenteel nog niet bekend.

De hulpdiensten werden rond 10 uur opgeroepen nadat er een lichaam was waargenomen in de Schelde ter hoogte van Doornik.

De brandweer kwam ter plaatse en slaagde erin het lichaam uit het water te halen. Over de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak is nog niets bekend. Rond de middag was de politie nog aanwezig.