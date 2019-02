Lichaam ontdekt nabij spoorlijn in Terhulpen

06 februari 2019

14u58

Bron: Belga

Nabij de spoorlijn in Terhulpen is vanochtend een lichaam ontdekt. Dat melden spoorwegbeheerder Infrabel en het parket van Waals-Brabant. Arbeiders van Infrabel sloegen alarm nadat ze het lichaam aantroffen in een technisch lokaal onder één van de perrons.