Lichaam met schotwonden aangetroffen in Charleroi, autopsie schept geen duidelijkheid

03 februari 2020

11u03

De autopsie op het lichaam van een veertiger dat zaterdag aangetroffen werd in Gosselies, een deelgemeente van Charleroi, is uitgevoerd. Dat meldt het parket van Charleroi. Uit de autopsie kan nog niet met zekerheid vastgesteld worden of de schotwonden, ter hoogte van het hoofd en het hart, de dood veroorzaakt hebben. Een criminele piste of die van zelfdoding zijn niet uitgesloten.