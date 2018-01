Lichaam hoogzwangere vrouw vijf dagen na tragisch ongeval teruggevonden in de Maas in Luik Redactie

09u22

Bron: belga 3 Google Maps Het ongeval gebeurde op de Quai de Wallonie in Luik. In de Maas in Luik is woensdagavond het lijk teruggevonden van de 9 maanden zwangere Bintou Sidibe . Dat is vandaag vernomen van de brandweer. De vrouw was vorige vrijdag met haar wagen in de rivier terechtgekomen, terwijl ze aan het leren rijden was met haar man.

Ze haalde rem en gaspedaal door elkaar en kwam op die manier in het water terecht. Haar echtgenoot Oumar slaagde er nog in uit het voertuig te geraken en kon met onderkoelingsverschijnselen uit het water gehaald worden. Het lichaam van de vrouw werd woensdagavond ontdekt en donderdagmorgen geïdentificeerd.

Oefenritje loopt dramatisch af

Het was rond 12 uur toen Bintou nog een oefenritje ging maken samen met Oumar, die zich op de passagierszetel bevond. De twee reden op de Quai de Wallonie, een rustige straat langs de Maas in Luik, toen het noodlot toesloeg. Volgens getuigen versnelde de auto van het koppel plots sterk en kan het dan ook niet anders dan dat Bintou in plaats van het rempedaal per ongeluk het gaspedaal heeft ingeduwd. De auto week van zijn lijn af en belandde net voor een brug over de rivier in het water.

Een jogger zag het drama voor zijn ogen gebeuren en riep een andere omstander om hulp. Samen slaagden ze erin het lichaam van Oumar uit de ijskoude Maas te slepen met behulp van een grote tak, maar van Bintou was op dat moment al geen spoor meer. "De man was buiten bewustzijn", vertelt de 44-jarige Jean-Luc Briatte aan Sudinfo. "Na enkele tikjes tegen zijn gezicht werd hij weer wakker en begon hij meteen achter zijn vrouw te vragen. Maar ik denk niet dat hij zich al helemaal bewust was van de situatie."

Lichaamstemperatuur van 28 graden

De lichaamstemperatuur van Oumar was na enkele minuten in het water al gezakt tot amper 28 graden, hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl de man verzorgd werd begonnen duikers van de brandweer van Luik aan de zoektocht naar zijn echtgenote. Pas vijf dagen later werd haar lichaam gevonden.