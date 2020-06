Lichaam gevonden van student (19) na nachtelijke zwempartij in Samber KVDS - MVDB

26 juni 2020

20u43

Bron: Vers L' Avenir - RTL - Belga 34 NAMEN - UPDATE In de Samber in Namen is in deze namiddag het lichaam gevonden van de 19-jarige vermiste student die niet meer bovenkwam na een nachtelijke zwempartij. De dienst Disaster Victim Identification (DVI) zocht samen met de Civiele Bescherming op de rivier naar het lichaam.

De student was samen met een vijftiental vrienden afgelopen nacht op stap om het einde van de examens te vieren. De jongen besloot omstreeks 02.00 uur om een duik te nemen in de Samber.

Volgens de krant L’Avenir ging alles goed tot het moment dat de jongen weer op het droge wilde komen. Daarbij greep hij een metalen leuning vast. Volgens zijn vrienden zou het geleken hebben of hij een elektrische schok kreeg. Daarop viel hij weer in de rivier. Volgens het parket van Namen kwam hij niet meer boven water.

De vrienden belden meteen de hulpdiensten. De brandweer startte een zoekactie met duikers. Zonder resultaat. Toen een van de duikers uit het water wilde komen, zou ook hij een elektrische schok gevoeld hebben toen hij de metalen leuning vastgreep. De man is evenwel ongedeerd. Netbeheerder Ores kwam ter plaatse en ontdekte een verlies van stroom afkomstig van een straatlantaarn in de buurt, dat naar de metalen reling werd doorgegeven. De elektriciteit werd meteen afgesloten op de betrokken plaats.

Ook volgens de eerste vaststelling van de gerechtsdeskundige lijkt het erop dat er stroom op de reling stond. Het is nog niet duidelijk of elektrocutie ook effectief de doodsoorzaak is. Maandag volgt een autopsie.

