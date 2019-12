Lichaam gevonden op snelweg Bergen-Doornik SPS

20 december 2019

08u11

Bron: Belga 1

Op de snelweg A16-E42, in de richting van Bergen-Doornik, is vanochtend een lichaam aangetroffen. De omstandigheden van het overlijden zijn nog niet bekend. Het parket van Doornik-Bergen is ter plaatse.

De hulpdiensten werden vrijdag iets voor 4 uur verwittigd. Het lichaam bevond zich op de rijweg, ter hoogte van kilometerpaal 30.