Lichaam gevonden naast pechstrook van E42 in provincie Namen, man vermoedelijk aangereden

KVE

08 december 2019

12u59

Bron: Belga

0

Het levenloze lichaam van een man geboren in 1986 werd zondagochtend aangetroffen bij de E42, in de provincie Namen naast de pechstrook. De oorzaak van overlijden is nog niet bekend. Dat meldt het parket van Namen.