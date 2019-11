Lichaam gevonden in Naamse vijver: moeder wilde ook haar drie kinderen laten verdrinken SVM

06 november 2019

19u06

Bron: Belga 3 Het lichaam dat door de politie gevonden werd in de vijver in het Louise-Mariepark in Namen is wel degelijk de moeder van de drie kinderen die maandag gered konden worden. Dat bevestigt het parket van Namen.

Eergisteravond raakte de vrouw vermist in een vijver in het Louise-Mariepark in Namen. Het gaat om een 25-jarige vrouw uit Geldenaken. Er wordt aangenomen dat ze in de vijver sprong om zichzelf van het leven te beroven, daarbij wilde ze haar drie kinderen van 3, 4 en 6 jaar oud meenemen.

Een van de drie kinderen belandde ook in het water, maar werd gered en gereanimeerd door getuigen. Het tweede kind moest uit de armen van de vrouw worden getrokken en het derde bevond zich al op de oever. De moeder weigerde uit het water te komen, zei het parket. Doordat de moeder overleden is, werd het gerechtelijk onderzoek voor drievoudige moordpoging afgebroken.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.

