Lichaam gevonden aan voet van Antwerpse woontoren Marc De Roeck HA

09 februari 2018

08u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vanmorgen is rond 06.30 uur een levenloos lichaam aangetroffen op de Westkaai van het Kattendijkdok in Antwerpen.

Details over de identiteit en leeftijd van het slachtoffer zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk gaat het om een vrouw. Het lichaam lag aan de voet van een van de woontorens. Bij de hulpdiensten zou een oproep binnengekomen zijn over een redding te water, maar het is niet uitgesloten dat het slachtoffer van één van de torens naar beneden is gevallen of gesprongen.

De lokale politie en het labo van de federale politie zijn ter plaatse om de doodsoorzaak van de persoon te onderzoeken.