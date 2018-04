Lichaam gevonden aan pier in Blankenberge, strand afgesloten Mathias Mariën

19 april 2018

15u58

Bron: Eigen berichtgeving 127 Op het strand van Blankenberge is deze middag omstreeks 14.30 uur het lijk van een 62-jarige man aangetroffen ter hoogte van de pier. Hij had een mes in zijn lichaam.

De hulpdiensten, waaronder de MUG-heli, kwamen massaal ter plaatse maar konden enkel het overlijden vaststellen. De politie heeft het strand en de pier rond het lichaam afgezet.

Het afstappingsteam is ter plaatse om onderzoek uit te voeren. Het sporenonderzoek op het mes zal cruciaal zijn. Vandaag zal in principe geen uitsluitsel meer gegeven worden. Al is de piste van een wanhoopsdaad nog steeds het meest aannemelijk.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.