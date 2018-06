Lichaam en auto uit kanaal gehaald in Haacht SVDL ADN

04 juni 2018

10u44

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 28 In Haacht is deze voormiddag het levenloze lichaam van een drenkeling uit het kanaal van Tildonk gehaald. Dat melden de hulpdiensten. Ook een wagen werd uit het water gevist, maar het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen beide vondsten.

Een fietser zag rond negen uur iets drijven in het water en zag bij het naderen dat het om een lichaam ging. De getuige verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Die haalden vervolgens het lichaam uit het water en stelden vast dat hulp niet meer kon baten.

Om wie het gaat en in welke omstandigheden hij of zij om het leven kwam, is vooralsnog onbekend. Korte tijd nadien werd vlakbij ook een wagen in het kanaal aangetroffen, maar het is nog niet duidelijk of dat de wagen van de drenkeling is.