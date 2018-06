Lichaam drijft in Vaart Tildonk SVDL

04 juni 2018

10u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 De hulpdiensten zijn deze ochtend opgeroepen voor een lichaam dat een fietser had zien drijven in de Vaart in het Vlaams-Brabantse Tildonk (Haacht).

De fietser zag rond negen uur iets drijven in het water en zag bij het naderen dat het om een lichaam ging. De getuige verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten.

Om wie het gaat en in welke omstandigheden hij of zij om het leven kwam, is vooralsnog onbekend.