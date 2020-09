Lichaam dat zaterdag gevonden werd in Moeskroen blijkt van verdwenen Franse vrouw KVDS

14 september 2020

15u19 1 Het lichaam dat zaterdagavond door een landbouwer gevonden werd in Moeskroen , blijkt van een Franse vrouw te zijn die in augustus verdween. Dat meldt de Franse openbare radio-omroep France Bleu op basis van informatie van het parket van Doornik.

Het lichaam van de vrouw lag in een maïsveld, vlakbij de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Het veld bevindt zich tussen de Basséestraat en de Tombroekmolenstraat, in industriezone Portemont. Het lichaam was in staat van ontbinding.



Het blijkt nu om een vrouw van 26 jaar te gaan die in augustus verdween in Tourcoing, een stad in Noord-Frankrijk die aan Moeskroen grenst. De vrouw had sinds 16 augustus geen teken van leven meer gegeven. Het Belgische gerecht sluit uit dat er kwaad opzet in het spel is en spreekt van een wanhoopsdaad. Die moet rond het moment van de verdwijning gebeurd zijn.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online op zelfmoord1813.be