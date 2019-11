Lichaam aangetroffen vlakbij station Diest Kristien Bollen - kv

13 november 2019

23u15

Bron: Belga 5 Langs de spoorweg in Schaffen, vlakbij het station van Diest, is vanavond een lichaam aangetroffen naast de treinsporen. Dat meldt Infrabel, infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen. De politie is ter plaatse en onderzoekt de zaak. Door de vondst is het spoorverkeer tussen Hasselt en Diest onderbroken.

Het stoffelijk overschot werd omstreeks 21.15 uur aangetroffen door spoorwegpersoneel naast de spoorlijn, net voor het station Diest, komende uit de richting van Zelem en Hasselt. Het is nog onduidelijk hoe het stoffelijk overschot daar terecht is gekomen en hoe de persoon overleden is. Hulpdiensten waaronder brandweer en politie zijn momenteel ter plaatse. Ook het technisch labo zal ter plaatse komen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit om een tragisch personenongeval gaat of dat er kwaad opzet mee gemoeid is. Over de identiteit van het slachtoffer is momenteel nog niets gekend.

Een trein die vanuit Hasselt onderweg was naar Antwerpen, met twaalf passagiers aan boord, moest door de vondst stoppen. De passagiers aan boord van de trein worden met een bus geëvacueerd.



"Er zullen ook vervangbussen worden ingelegd tussen Diest en Hasselt en een deel van het treinverkeer wordt omgeleid via Sint-Truiden en Landen, naar Leuven", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. "Het is nog onduidelijk wanneer het treinverkeer zal kunnen hernemen. Mogelijk zal dat pas in de ochtend het geval zijn.