Lichaam aangetroffen in wagen vermist koppel uit Hoei

LH

03 januari 2020

19u36

Bron: Belga

In de Luikse stad Hoei is vandaag in de Maas de wagen aangetroffen van het sinds 7 december vermiste koppel Sandra Paermentier en Stephen Clément. In het voertuig bevond zich het lichaam van een vrouw, van wie de identiteit nog niet kon worden vastgesteld.