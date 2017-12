Lichaam aangetroffen in voertuig op carpoolparking Lille rvl

22u41

Er is nog niets bekend over de identiteit van de aangetroffen persoon.

Op de carpoolparking van Lille langs de E34 is vrijdagavond een levenloos lichaam aangetroffen in een voertuig. Dat zegt de federale politie. De omstandigheden van het overlijden zijn nog niet duidelijk en ook over de identiteit van de persoon is nog niets bekend. Het parket komt ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.