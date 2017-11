Lichaam aangetroffen in Dender in Liedekerke

Tom Vierendeels

13u59

In de Dender in Liedekerke, aan de grens met Roosdaal en Okegem (Ninove), is vanochtend een levenloos lichaam aangetroffen. De brandweerzone Vlaams-Brabant West, de Civiele Bescherming uit Liedekerke, een ziekenwagen, MUG-team en de lokale politie snelden ter plaatse maar alle hulp kwam jammer genoeg te laat.