Libië is op zoek naar verdwenen miljarden in België

05 december 2018

06u34

Bron: De Morgen, Belga 0 Een parlementaire delegatie uit Libië is afgereisd naar België in verband met miljarden die de VN had bevroren, maar die toch konden verdwijnen. De Libische delegatie geeft België nog tot zondag om hen meer duidelijkheid te verschaffen. Dat schrijft De Morgen.

Na de val van het Kadhafi-regime in 2011 ging de VN-Veiligheidsraad over tot het bevriezen van de Libische tegoeden bij banken over de hele wereld. Doel was vermijden dat het geld in verkeerde handen terechtkwam en het opzijzetten voor de latere wederopbouw van het land.



In België is zo 14 miljard euro bevroren, vooral bij fondsenbeheerder Euroclear. Maar intussen blijkt er geld verdwenen. Een onderzoeksrechter stelde dat vast toen hij in de zaak van het herbebossingsproject van prins Laurent in Libië achter de fondsen van Kadhafi aanging. Nadat de Libiërs het contract met de vzw verantwoordelijk voor het herbebossen eenzijdig opzegden, eisten ze ook zo'n 50 miljoen terug. Daarna bleek dat de fondsen van Khadafi en het geld verdwenen waren.

Bezoek aan België

Libië wil nu weten over hoeveel geld het exact gaat, waar het naartoe is en op wiens verzoek. De delegatie Libiërs zijn, onder leiding van voorzitter Yousef Ibrahim Algouri, om die reden vorige week naar België gekomen. Ze probeerden al een afspraak te versieren met ministers Johan Van Overtveldt en Didier Reynders, maar dat lukte voorlopig niet.

De delegatie heeft vervolgens een brief opgesteld aan beide ministers en de premier. Daarin vragen ze om een actuele lijst van Libische tegoeden in ons land en alle informatie over intresten die mogelijk zijn getransfereerd naar andere rekeningen, "idealiter niet later dan 9 december, de Internationale Anticorruptiedag".